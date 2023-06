En marxa l'ampliació de la línia de metro UIB-Parc Bit

Els Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM) i l’empresa constructora, la UTE Metro Parc Bit, han signat l’acta d’inici del projecte constructiu per a ampliar la línia de metro UIB-Parc Bit. A partir d’aquesta signatura ja es poden iniciar les obres, que disposen d’un termini previst d’execució de dotze mesos.

El passat 9 de març, el Consell d’Administració d’SFM va adjudicar el contracte d’obres per ampliar la línia M1, des de l’estació de la UIB fins al Parc Bit, a la UTE COMSA-TECSA-MAB-COEXA per 28,9 milions d’euros, amb l’IVA exclòs. Posteriorment, el 5 de maig es va signar el contracte d’adjudicació; i aquest dimarts, amb la signatura de l’acta d’inici, es constata que, després de fer el replanteig sobre el terreny, les obres que s’han d’executar s’adapten al projecte, el que confirma la viabilitat d’aquest. També hi ha disponibilitat plena per a poder ocupar els terrenys necessaris per executar l’obra contractada, alhora que no s’han detectat afeccions addicionals a les ja previstes que puguin interferir en l’inici i normal desenvolupament de les obres.

Aquest projecte forma part del Pla Director Sectorial de Mobilitat de les Illes Balears, s’inclou en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, i està finançat pels fons europeus Next Generation. L’ampliació de la línia de metro cap al Parc Bit té com a objectiu fomentar el transport públic ferroviari com a alternativa al cotxe particular i facilitar, així, l’arribada dels treballadors a aquest parc tecnològic. Quan entri en funcionament, es podrà anar de la Universitat de les Illes Balears al Parc Bit en dos minuts —quinze minuts des del centre de Palma — amb un traçat d’1,4 quilòmetres, que anirà en paral·lel al nord de la carretera d’accés al Parc Bit des de la UIB durant un quilòmetre i que després es desviarà fins al sud per arribar a l’aparcament sud del Parc Bit, on se situarà l’estació.