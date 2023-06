Tot a punt per a l'Ateneu Popular de Palma: La Fonera

Es posa en marxa La Fonera, l'Ateneu Popular de Palma, una iniciativa de l'Esquerra Independentista de Mallorca per a enfortir el moviment popular de Palma i de l'illa. «Després d'anys de projectes, reunions i molta feina de formiga, ens agrada molt poder anunciar que l'Ateneu Popular de Palma és ja una realitat. Tenim un espai a punt per posar en marxa amb la força col·lectiva de totes aquelles persones disposades a fer la seva aportació», han explicat.

Així, el número 36 del carrer Manacor de Palma es convertirà en «una autèntica casa de la Unitat Popular. Un lloc on trobar-nos, organitzar-nos i teixir noves complicitats. Un espai des del qual fer realitat els nostres somnis. Obert al conjunt del Moviment Popular de Mallorca. Un racó que trenqui les barreres entre l'activisme estricte i la vida quotidiana».

Per a la seva posada en marxa, han començat una campanya de socis: «Volem que l'Ateneu Popular de Palma duri anys i panys. El volem fer des de baix i amb l'esforç col·lectiu. Amb aquesta intenció començam una campanya de sòcies, que contempla quotes de 8, 15 i 35 euros. Fer-te sòcia és una aposta per la vitalitat del projecte a llarg termini i adquireixes el dret a participar de l'Assemblea General anual on es podran debatre i decidir les seves línies mestres».