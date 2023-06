L'extrema dreta vota en contra de l'augment salarial per a la plantilla de l'Institut Municipal d'Innovació de Palma

Dimecres passat, 31 de maig, es va celebrar el que va ser possiblement el darrer Consell Rector Extraordinari de l'Institut Municipal d'Innovació (IMI) de Palma. Es duia l'aprovació de l'aplicació de l'augment salarial del 2,5% aprovat als Pressupostos Generals de l'Estat.

El Comitè de l'IMI va a indicar que, en relació amb la presentació per a l'aprovació de l'augment del 2,5%, li hauria agradat que aquest augment fos molt més gran per diversos motius, per la inflació actual o IPC i sobretot per la gran tasca que ha realitzat i està fent tot el personal de l'Institut.

Immediatament va sol·licitar la paraula el representant de VOX, Jaime de Ramis, d'Aireflor, demanant que constés en acta el seu vot negatiu a aquest augment. Els seus motius varen ser que els Pressupostos Generals de l'Estat estableixen com a màxim un 2,5%, per la qual cosa no té perquè ser aquest màxim el que s'apliqui i que no és el moment d'aprovar-ho.

Per part del Comitè de l'IMI varen respondre que «ens sembla inconcebible que algú d'una formació política com VOX ara vengui a negar l'augment del 2,5% que estableixen els PGE per al personal de totes les administracions públiques».

A més, se li va indicat que el personal de l'IMI sempre ha estat dels darrers a cobrar tots aquests augments després de Govern, Consell, Ajuntament i fins i tot altres organismes autònoms. I que sembla mentida que es negui un augment del 2,5% al personal de l'IMI «quan encara hi ha sous de 1.500€ i que sempre hem estat bel·ligerants i participatius amb tots els colors polítics que han passat per l'IMI, però que així ens tendran de front».

La resta dels assistents han votat a favor, el representant del PP, David Diez, va indicar que reconeix, per la trajectòria que ha seguit de prop durant aquests anys de l'IMI i també com a funcionari, que és totalment lícit aquest augment i encara més tenint en compte també la situació econòmica actual. A més, reconeix que «sempre hem estat un dels darrers a comptar amb els augments i/o acords o millores pertinents».

Finalment, han volgut destacar que els representants de Podem i MÉS no s'hi han presentat: «Sembla que estaven prenent cafè i el Consell Rector estava en minoria, de manera que ha sortit pels pèls».

«Açò no té a veure amb eleccions, té a veure amb justícia, amb legalitat als PGE, amb personal que treballa i s'esforça i que pel seu treball ha de ser recompensat amb un salari i aplicar-li els augments que en el nostre cas determini l'Estat», han remarcat.

«Esperam que el/els representants de VOX al proper consistori siguin tan vehements i consti també en acta els seus vots negatius a l'augment dels regidors del proper grup municipal», han conclòs.