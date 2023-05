CUP-Crida per Palma: «S'ha de recuperar la regidoria d'agricultura i fer costat a la pagesia»

La candidatura de la CUP - Crida per Palma ha celebrat una trobada amb el vicepresident de l'Associació de Varietats Locals i candidat de la llista municipalista, Toni Feliu, per reivindicar l'agricultura com un sector estratègic de Palma.

Des de la CUP - Crida per Palma han exposat que «el model de monocultiu turístic imperant ofega l'agricultura que no és valorada com a sector estratègic per l'Ajuntament», tot i que a Palma resulta ser «un sector bàsic per la sobirania alimentària de les persones».

Des de la formació municipalista han denunciat que Palma té 8.500 hectàrees de superfície agrària útil, la més gran de tota Mallorca, però malgrat aquestes xifres, «Cort té pressupost de zero euros per al sector agrari». Han assegurat que aquesta xifra «constata el nul interès de l'administració en la diversificació econòmica real que necessita Palma».

«En aquesta legislatura s'ha eliminat el seu nom de la regidoria pertinent, quedant amb el nom de 'medi ambient i benestar animal'. L'agricultura i les persones que viuen d'ella no existeixen pels representants de Cort», han reivindicat des de la CUP - Crida per Palma.

A més, han subratllat que a Palma queden tan sols 52 pagesos professionals «lluitant per aconseguir fer de la seva vocació i la seva professió un mitjà de vida digne per ells i per les seves famílies», a qui des de la candidatura han agraït la seva feina de subministrament d'aliments, manteniment del paisatge i cura del territori.

Continuant amb aquesta qüestió, des de la CUP - Crida per Palma han explicat que només el 2% de les terres que treballen són propietat d'aquests pagesos, fet que els relega «a una precarietat professional constant».