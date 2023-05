«Grupo de 5 niñas, botella gratis», l'aberrant festa que ha aturat l'Ajuntament de Palma

L'àrea de Justícia Social, Feminisme i LGTBI+ de l'Ajuntament de Palma va coordinar el passat divendres l'elevació d'una queixa a les àrees de Policia Local i Turisme, Sanitat i Consum denunciant la publicitat feta d'un esdeveniment, tant a la cartelleria física com a les publicacions a les xarxes socials, a la qual «es cosificava i comercialitzava les dones com a reclam publicitari per a incitar a l'assistència a l'establiment». L'esdeveniment s’havia de celebrar el passat divendres dia 19 a una sala de festes del polígon de Son Castelló.

A més, feia ús del terme «niñas» entenent les dones com a menors d'edat i se'n deduia una incitació a menors del consum d'alcohol, amb el reclam «Grupo de 5 niñas, botella gratis». En aquest sentit, la publicitat d'alcohol adreçada específicament a menors d'edat està totalment prohibida com ho està la venda a menors de divuit anys, apunta l'Ajuntament.

El treball coordinat de les àrees del consistori i la Policia Local, així com la implicació de la societat civil va aconseguir que finalment l’esdeveniment s’anul·làs.