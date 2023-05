L'insensat promotor de 'Resistencia Balear' accepta sis mesos de presó per la concentració il·legal durant la pandèmia

L'impulsor de l'autodenominada plataforma 'Resistencia Balear', Víctor Sánchez, ha acceptat sis mesos de presó per un delicte de desordres públics per la concentració il·legal convocada durant la pandèmia de Covid en què es varen produir aldarulls.

Els altres dos imputats en la causa han estat condemnats a un any de presó cadascun i, a més, un ha de pagar una multa de 1.080 euros i indemnitzar el Parlament en la quantitat de 600 euros pels danys ocasionats durant l'esmentada concentració.

La Secció Segona de l'Audiència Provincial de les Balears ha celebrat aquest dimarts la vista prèvia al judici contra tots tres, que ha acabat de conformitat entre les parts. A més, s'ha acordat la suspensió de la pena de presó per a tots sota la condició de no delinquir en un termini de dos anys.

Els fets es varen produir el gener del 2021, quan Víctor Sánchez, malgrat la prohibició de la Delegació del Govern espanyol pel nivell 4 d'alarma sanitària que hi havia en aquell moment, va convocar una concentració davant del Govern per a protestar pel tancament de bars i restaurants, «assumint amb la seva iniciativa les conseqüències i conscient dels actes violents que podien produir-se, com va passar».

En el seu escrit, el fiscal sosté que davant la multitud reunida que insultava, instava a entrar a la seu del Govern, ocupava carrils i tallava la circulació, tot sense respectar les mesures de seguretat sanitària vigents, l'acusat va marxar del lloc, «desentenent-se del que passava i que havia estat provocat per la seva decisió».

A més, a la concentració, que va acabar reunint prop de 4.000 persones, convertint-se en una «manifestació descontrolada», dos individus, processats en aquesta causa, varen realitzar diversos actes violents com ara tallar carrils o llançar objectes als agents.

En concret, un d'ells, aprofitant el tumult, es va dirigir a la seu del Parlament i va pressionar per a intentar entrar-hi, encarant-se amb els agents de l'autoritat que varen acordonar l'entrada. Davant d'això, va llançar una pedra que va ocasionar la fractura d'una finestra de l'edifici i va ocasionar desperfectes valorats en 600 euros.

Per la seva banda, l'altre imputat que estava a la concentració va encendre una bengala a la seu del Parlament i va llançar pedres contra els policies que varen restablir l'ordre, sense ser ferits.