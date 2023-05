MÉS per Palma promet destinar quatre milions d'euros a un bo cultural ciutadà

MÉS-Estimam Palma vol destinar quatre milions d'euros a la creació d'un bo cultural per als residents de la capital mallorquina. La candidata de la formació a la batlia, Neus Truyol, i el segon de la llista i actual coordinador de Cultura de l'Ajuntament, Miquel Àngel Contreras, han presentat aquest diumenge, a la Llibreria Drac Màgic, la seva proposta de creació d'aquest instrument.

La candidata a l'alcaldia de Palma ha explicat que el seu compromís és «fer de la cultura un dret a l'abast de tot el món». Per aquest motiu, ha avançat, «amb aquests bons es destinarà un milió d'euros anual, amb un total de quatre milions la pròxima legislatura». Truyol ha continuat explicant que el seu partit posarà a la disposició dels palmesans 10.000 Bons Culturals individuals de 100 euros cada any.

La candidata de MÉS ha explicat que la proposta té tres objectius. En primer lloc, fer costat al teixit cultural de la ciutat i promoure l'economia de proximitat. En segon lloc, incentivar els hàbits culturals entre la ciutadania per a fer de Palma una ciutat més viva i crítica. I, en tercer lloc, acostar nous públics al fet cultural. «Volem que persones que normalment no participin de la cultura ho facin, i per tant, generar nous hàbits», ha explicat la candidata.