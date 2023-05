La CUP-Crida per Palma dona el sus a les accions de campanya a l'Aeroport: «Apostam pel decreixement turístic»

La CUP-Crida per Palma ha donat aquest dissabte el tret de sortida a les accions de campanya a l'Aeroport de Palma. Ho ha fet a través d'un acte performatiu on es reivindicaven els efectes negatius del turisme a casa nostra i les propostes de la formació per fer-hi front.

A les 12.30 hores s'han desplegat una quinzena de persones a la zona d'Arribades de l'Aeroport. Escarnint la imatge diària de xofers que porten les pissarres amb el nom dels seus clients, els simpatitzants de la formació han alçat deu cartells de denúncia i deu cartells de propostes per fer front al creixement turístic.

La formació groga denunciava «la precarietat laboral, els abusius preus de l'habitatge, l'excés de cotxes de lloguer i l'abocament al col·lapse ecològic», entre d'altres. Entre les seves propostes han destacat la limitació del nombre de vols que arriben a l'Aeroport, la reducció de places turístiques seguint la regla del 2x1 (per cada plaça nova s'han d'eliminar dues ja existents) i el desenvolupament d'estudis de viabilitat per la recuperació del teixit industrial a Palma, per tal d'assolir «un nou model de Ciutat».

«Necessitam rompre les dinàmiques conegudes i assumides com a inevitables, posar límits i obrir escletxes, revertir aquest model productiu i diversificar l'economia impulsant altres sectors» ha declarat Jerònia Bonnín, cap de llista de la candidatura.

Aquesta ha estat la primera d'un seguit d'accions que durà a terme la CUP-Crida per Palma durant el període de campanya electoral. L'objectiu: donar a conèixer les propostes de la candidatura i posar en relleu que han arribat per a fer política «amb un peu al carrer».