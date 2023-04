La CUP-Crida per Palma presenta la seva llista electoral: «Volem fer política, no viure d'ella»

La CUP-Crida per Palma ha presentat aquest dissabte la seva llista electoral de cara a les eleccions del 28 de maig. La llista de noms que aniran a la candidatura ja era pública, però l'entitat ara ha donat més detalls sobre les seves candidates. La majoria són activistes que provenen de diferents àmbits dels moviments socials de Ciutat, però també s'inclouen veus de l'acadèmia crítica o la sorpresa de Balti Picornell.

En total són 16 dones i 15 homes que representen la candidatura d'unitat popular, que la cap de llista Jero Bonnín ha definit com: «Entendre que la transformació social es fa des de les institucions però també als carrers». Com a elements principals del programa, que encara no és públic del tot, ha destacat l'habitatge, l'exercici de l'autodeterminació, el canvi de model econòmic, la defensa de la llengua, l'antiracisme, el feminisme i l'ecologisme.

L'encarregada de presentar les candidates ha estat la número dos Sara Barceló. Entre els noms més destacats apareix el músic del conegut grup Al-Mayurqa Miquel Carbonell, així com el catedràtic Nicolau Dols. També la presència de Sònia Domènech, qui fou portaveu del Grup de Suport a les Feministes Encausades, les joves acusades d'irrompre a l'església de Sant Miquel de Palma en una acció pel dret a l'avortament.

Així mateix, figura a la llista Ariadna Suari, qui fou cara visible del grup de suport al músic exiliat Josep Valtònyc. Segurament, però, qui més a sorprès ha estat l'expresident del Parlament Balti Picornell, qui fa pocs dies anunciava la seva presència a la candidatura a través de Twitter.

Jero Bonnín ha estat l'encarregada de tancar l'acte, posant especial èmfasi en la diversitat de tradicions polítiques incloses en la llista. «Som gent normal, comuna, treballadora», ha subratllat.