MÉS apostarà pel decreixement turístic de Ciutat: «La massificació ha convertit Palma en un Parc Temàtic»

MÉS per Palma ha presentat aquest dissabte les seves propostes per impulsar el decreixement turístic a Palma. La formació ecosobiranista considera fonamental «reduir el pes d'aquest sector en l'economia per acabar amb la saturació que provoca a la ciutat i per avançar cap a una societat amb llocs de feina més estables i de major qualitat».

En aquest sentit, la candidata de MÉS la batlia de Palma, Neus Truyol, ha afirmat que la legislatura que ve «deixarem de fer promoció turística des de l'Ajuntament. La ciutat ja és prou coneguda arreu del món. A més, la situació de massificació que patim ha convertit Palma en un Parc Temàtic pensat per als turistes, on es tanquen els comerços tradicionals, els veïnats i veïnades pateixen molèsties, i alguns són expulsats dels seus habitatges pel lloguer turístic i la venda a no-residents».

Truyol ha posat com a exemple de massificació el tema dels creuers: «Des de MÉS-Estimam Palma vàrem considerar insuficient l'acord a què va arribar el PSOE amb la patronal dels creuers. Pensam que tres al dia, tenint en compte a més que acceptava dies amb més creuers, és totalment insuficient. A més, les excepcions són tan nombroses que desvirtuen l'acord. De fet, aquest mes de maig hi haurà dos dies amb quatre creuers i un amb cinc, i això és insostenible. Com a partit continuam demanant que es redueixin a dos al dia sense cap excepció».

Truyol ha afirmat que «hem de promocionar altres sectors com l'agricultura, el comerç de proximitat, la investigació, la cultura i la cura de les persones. També seguirem en la línia de contenció del lloguer turístic, solucionant la problemàtica de barris com Son Espanyolet, i demanarem al Consell de Mallorca que incrementi la inspecció i el control per erradicar-ne l'oferta il·legal. A més, limitarem el nombre de bars i restaurants, per evitar la concentració d'activitats d'oci que generin molèsties al descans dels veïnats, com és el cas de Santa Catalina, i facilitarem i prioritzarem el dret a utilitzar la via pública per part de la ciutadania per damunt de les empreses privades».

La candidata ha assegurat, a més, que «col·laborarem amb el Govern en el procés de decisió sobre les polítiques de decreixement turístic que es duen a terme en el municipi de Palma. Li exigirem la reducció de places turístiques a l'Arenal i a altres nuclis saturats, i també l'eliminació de pràctiques negatives per a l'economia, com el Tot inclòs». Truyol també s'ha compromès a impulsar, juntament amb el Govern, la compra d'hotels obsolets de l'Arenal per reconvertir-los en habitatges assequibles.

Finalment, Truyol ha exigit a l'Estat que aturi l'ampliació de l'aeroport. Sobre aquest tema ha demanat «l'aplicació de mesures per reduir el nombre de vols turístics i la petjada ecològica de l'aeroport en matèries com l'energia, l'aigua i la contaminació lumínica i acústica». «A més, és necessària la restricció de l'ús del jet privat, limitant la seva activitat i posant taxes a aquelles persones que en facin ús. També continuarem reclamant la cogestió del port i l'aeroport, per poder tenir el control de la porta d'entrada del turisme», ha sentenciat.