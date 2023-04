Diumenge se celebra la Fira del Llonguet

El regidor de Promoció Econòmica i Ocupació i districte Platja de Palma- Pla de Sant Jordi, Jordi Vilà, el president de l'Associació de veïnats del Pil·larí, Pedro Medina i el gerent de l’Associació de Forners i Pastissers de les Illes Balears, Pep Magraner, han assistit avui a la presentació de la setena edició de la Fira del Llonguet.

Aquesta fira, que té un fort caràcter tradicional i artesà, va néixer com una iniciativa veïnal i ja s'han consolidat al calendari de fires de la ciutat. S'hi espera una afluència de fins a 15.000 persones al llarg de la jornada, motiu pel qual el consistori l'ha declarada d'interès públic municipal, de manera que pugui dotar-la dels serveis municipals necessaris per a la seva correcta celebració.

Organitzada per l'Associació de veïns d'Es Pil·laríi amb la col·laboració de l'Ajuntament de Palma i l'Associació de Pastissers i Forners de les illes Balears, tornarà a la barriada palmesana d'Es Pil·larí aquest diumenge 30 de 9 a 18 h.

La mostra, que comptarà amb 700 metres lineals distribuïts en un recorregut circular, transcorrerà pels carrers Muntanya, Roncal, Martina Pascual, Josep Tomàs i Rentería i Sor Damiana que patiran talls circulatoris aquest cap de setmana.

La previsió és que hi hagi al voltant d'una setantena de punts de venda, mostra o exposició en què el pa tradicional de la ciutat en serà el protagonista. La fira compta amb el suport de l'Associació de Forners i Pastissers de les illes Balears, que té per objectiu donar a conèixer la tradició dels productes locals de pastisseria i forn. En total hi participaran cinc forns de tota Mallorca que comercialitzaran els seus productes, amb el llonguet com a protagonista. També hi haurà 7 foodtrucks, dues paradetes de cerveses artesanes, una destil·leria artesana i una cinquantena de paradetes d'artesania.

Les activitats arrancaran a les 9 del matí i el seu programa inclou activitats diverses com jocs i tallers infantils, una cercavila a càrrec del Circ Stomboli, la presència dels geganters de Llucmajor, un photocall a càrrec del Moviment Mallorquinista amb la seva mascota el Dimonió i diferents demostracions de cuina amb els xefs José Cortés, Marga Brunet i Miquel Serra.

El programa inclou tot un seguit de propostes com són demostracions artesanals d'elaboració de pa i altres productes i animació musical amb "tardeo llongueter" a partir de les 14 h a càrrec d'un DJ.

S'hi han habilitat 11.000 metres quadrats per a l'aparcament de vehicles a tres aparcaments dissuasoris Així mateix, la línia 31 de l'Empresa Municipal de Transports, que és la que habitualment connecta aquesta barriada de la ciutat, tindrà una major freqüència (passarà cada 20 minuts), per tal de facilitar l'arribada a totes aquelles persones que decideixin desplaçar-se fent servir el transport públic.