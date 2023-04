MÉS per Palma vol impulsar un Pla de Xoc a favor del català amb la col·laboració de la societat civil

MÉS - Estimam Palma ha presentat aquest dilluns el seu programa electoral en matèria de Política Lingüística. El número dos de la candidatura, Miquel Àngel Contreras, ha assegurat que el català «ha de ser un dels elements que vertebra la nostra societat, independentment de l'origen, el sexe o la classe social».

Contreras ha afegit que «el coneixement del català és un dret de tota la ciutadania, per a la qual ha de ser una porta d'entrada a la construcció d'una ciutat més cohesionada socialment i, per tant, més orgullosa de la seva identitat i més estimada per part de les persones que l'habiten».

El candidat de la formació ecosobiranista ha incidit que «cal donar una resposta a la situació d'emergència en què es troba la nostra llengua i això passa per garantir el dret a aprendre-la i a fer-la servir amb normalitat a tots els àmbits, tant amb l'administració pública -això inclou per descomptat la sanitat- com a l'àmbit privat. Cal oferir la llengua als nouvinguts i eliminar qualsevol discriminació provocada pel fet de fer servir la llengua pròpia de la ciutat».

Per la seva banda, la candidata a la batlia de Palma, Neus Truyol, ha recordat que «queda molta feina per fer en Política Lingüística, i cal fer-la de la mà de la societat civil». Per això, ha dit, MÉS impulsarà en la legislatura vinent «un Pla de xoc per la llengua en col·laboració amb les entitats defensores de la llengua catalana (Joves de Mallorca per la Llengua, OCB, STEI-i i Plataforma per la Llengua). A més, potenciarem el Servei de Dinamització Lingüística, dotant-lo de personal tècnic suficient per poder dur endavant programes de dinamització lingüística als barris i pobles de Palma i per impulsar projectes d'acolliment lingüístic per als nouvinguts».

A més, ha afegit Truyol, volen «vincular les polítiques lingüístiques al projecte de la Ciutat dels 15 minuts, acostant encara més les accions als barris. Per això convertirem les biblioteques de barri en eixos d'integració a nivell lingüístic, impulsarem un Pla de Voluntariat Lingüístic i durem a terme campanyes de foment de l'ús social del català».