El 57% dels nostres lectors consideren que les obres de la plaça d'Espanya de Palma impliquen moltes molèsties per a la ciutadania

Majoria ajustada. El 57,67% dels nostres lectors consideren que les obres de la plaça d'Espanya de Palma impliquen moltes molèsties per a la ciutadania i que «la planificació s'hauria pogut fer millor». Per contra, el 42,33% consideren que «la remodelació és necessària i no causa destorb».

El passat mes de febrer varen començar les obres de remodelació de la plaça d'Espanya de Palma. La previsió és que les obres, adjudicades per 2,5 milions d'euros a l'empresa Melchor Mascaró, durin tot un any. En aquest sentit, les obres aniran cobrint diferents zones de la plaça i està previst refer per complet tot el paviment.

Cal destacar que les obres han deixat al descobert restes de l'antiga murada de Palma ja documentades, motiu pel qual s'ha inclòs un servei arqueològic i un protocol al projecte d'obres. En virtut d'aquest protocol, els arqueòlegs ara analitzen les restes trobades, que seran senyalitzades i es comunicarà la troballa al Consell de Mallorca.

Sigui com vulgui, molts ciutadans s'han queixat de la durada de les obres i han mostrat el seu desacord amb el fet que es remodeli la plaça més cèntrica de Ciutat durant els mesos de major afluència de persones. A més, un grup ciutadà s'ha queixat pel fet que Cort mantengui el carril bici a la plaça durant el període les obres, causant possibles incidents amb els vianants.

Així, com es desprèn de les respostes dels nostres lectors, les obres s'haurien pogut planificar millor i s'haurien pogut millorar alguns aspectes de l'execució que causen molèsties.