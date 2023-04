Poesia per reivindicar el 14 d'abril de 1931 a Palma

Aquest dijous, al vestíbul de Cort, l'Ajuntament de Palma ha organitzat l'acte 'Poemes pel 14 d'abril', en commemoració del 92è aniversari de la proclamació de la Segona República, amb lectures poètiques de Bartomeu Rosselló-Pòrcel, Josep M. Llompart, Gabriel Alomar, Pere Capellà, Mercè Rodoreda, Miguel Hernández, entre d'altres; a càrrec de Tomàs Martínez Grimalt, Noèlia Díaz Vicedo i Miquel Àngel Adrover.

El regidor d'Educació, Memòria Històrica i Política Lingüística de l’Ajuntament de Palma, Llorenç Carrió, ha donat la benvinguda als assistents i ha recordat la figura d'Emili Darder, el darrer batle republicà de Palma, que va ser executat el 24 de febrer de 1937, i ha emprat les seves paraules com a homenatge: «com deia Darder només la cultura fa ciutadans lliures».

Tomàs Martínez Grimalt va néixer a Palma, el 1984. És poeta, dramaturg, guionista i investigador. Recentment, ha estat guardonat amb el Premi de Poesia Jocs Florals de Barcelona 2023, amb el seu llibre de poemes 'Fosca Negra'. Com a poeta, ha publicat 'Els Jorns', Premi Miquel Costa i Llobera per a poetes inèdits 2008; 'Proètica dels plaers', Premi Bernat Vidal i Tomàs 2009; 'Obagues i solanes'', 2016; i 'Epigramari ', 2021; així com ha participat en les antologies col·lectives 'Pedra Foguera', 2008; 'Joves narradors de Mallorca', 2008; i 'Ningú no ens representa. Poetes emprenyats'.

Noèlia Díaz Vicedo va néixer a Alacant, el 1977. És poeta acadèmica i traductora. Doctora en estudis filològics, ha treballat a universitats britàniques com la Queen Mary de Londres. S'ha dedicat a la investigació entre el cos i el llenguatge a la literatura escrita per dones, sobretot a partir de la poesia de Maria Mercè-Marçal. Fou sel·leccionada per participar a l'antologia editada per l'Editorial Mediterrània 'Donzelles de l'any 2000. Antologia de dones poetes dels Països Catalans', 2013. També ha publicat 'Arrels sagnants/Bloody Roots'', 2017, (edició bilingüe català/anglès).

Miquel Àngel Adrover va néixer a Campos, el 1994. És poeta i glosador. Graduat en Filologia Catalana a la UIB. Forma part de l’Associació de Glosadors de Mallorca. Ha rebut un parell de premis de glosa escrita, com el Josep Vivó 2018 a Menorca i el de la Festa des Vermar de Binissalem els anys 2016 i 2017. Devot del llegat de Damià Huguet, ha predicat els seus versos i d’altres autors en espectacles i recitals com Peixos dins el rostoll o Convé anar a carregar l’ànima. El 2019 ha publicat el llibre 'Ara he vist passar una mèrlera' amb AdiA Edicions.