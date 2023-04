Artista de carrer de Palma denuncia assetjament de la Policia Local: «Deja de mendigar!»

David Peralta Benítez, pallasso de carrer, portaveu de l'associació Nou Circ Social de les Illes Balears i amb l'acreditació d'artista de carrer de l'Ajuntament de Palma, ha denunciat un assetjament continuat per part d'alguns agents de la Policia Local de Palma.

«Fa quatre anys es va posar en marxa el carnet d'artistes de carrer de palma de Mallorca. Hi ha una comissió de la qual en faig part, l'associació Nou circ social de les Illes Balears. Des de l'inici de la setmana santa estic patint assetjament policial, amenaces cap a la meva persona i a la meva funció, que desenvolup amb el corresponent permís d'actuació i la taxa pagada».

L'artista deixa clar que «No tots els agents es comporten igual, però alguns dels que van de veterans han arribat a passar tots els límits»

Segons ha explicat Peralta a dBalears, el passat dilluns estava actuant en la zona en la qual està autoritzat aconsegueix reunir molt de públic, «famílies entusiasmades». Quan arriba el moment de passar la gorra «irrompen els agents amb el número de placa que tenc guardada» (facilita a dBalears els números dels policies) , i «m'interrompen, em diuen que no puc ajuntar gent, que no puc tirar les bitlles a l'aire, que no em puc moure d'un metre..., els dic que la norma m'autoritza a actuar 20 minuts, em responen que mentesc més que parl i que estic incomplint la norma i que me retiri o m'ho llevaran tot».

L'artista explica que mentre es produeix la discussió, ell sosté el capell amb una mà i la gent hi va depositant monedes, és aleshores quan un dels policies li diu fins a tres pics: «Deja de mendigar!»

Segons Peralta l'ús del verb no és casual: «aquesta paraula sortia en l'antiga ordenança del Partit Popular, que està anul·lada» i considera que el policia l'usa per «denigrar-lo».

L'artista recorda que l'actual normativa diu ben clar que «l'artista podrà recollir doblers en la seva zona d'actuació», a més, també diu que «l'artista usarà tots els materials homologats per desenvolupar la seva activitat».

Peralta explica que ha tengut problemes tres dies seguits i denuncia que una agent de la policia li va dit, textualment, «David, te coneixem l'has 'liat' durant molts d'anys i ja te coneixem». Tot i que assegura que no té cap tipus d'antecedent.

La culminació de l'assetjament policial ha arribat aquest dimecres quan l'artista era assegut a una terrassa d'un bar de la plaça Major, precisament esperant la Regidora de Participació ciutadana i Govern Interior de l'Ajuntament de Palma, Clàudia Costa, quan l'han abordat dos policies i li han posat una multa de 100 euros «per haver entrat a la plaça en patí». També li han retret que l'any passat utilitzàs foc al seu espectacle (tot i que aclareix que no està prohibit).

Per tot plegat, David Peralta explica que «Em sent trist i amenaçat per l'autoritat de la meva ciutat, tenc molta por actuar a la plaça Major» i afirma que «tenc els números de placa i denunciaré els fets als jutjats».

«Som un artista que ha presentat un dossier a l'Ajuntament, tenc llicència per actuar, i uns agents de policia m'amenacen, me multen i me denigren davant el meu públic dient-me 'captaire'» conclou Peralta.