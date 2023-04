Cort confia que les benzineres d'Avingudes i Progrés acatin l'ordre de tancament i el conflicte es resolgui ràpid

El portaveu de l'Ajuntament de Palma, Alberto Jarabo, ha expressat la seva confiança que «en les pròximes setmanes» pugui quedar resolt el conflicte de les benzineres de les Avingudes i plaça Progrés. Jarabo ha recordat que la propietat està en termini per a fer noves al·legacions després de rebutjar el jutjat contenciós administratiu les mesures cautelars sol·licitades per l'empresa per a continuar operant.

Les dues benzineres duen des del 2008 operant com centre de repostatge sense llicència davant la inacció de l'Ajuntament. Aquest novembre Cort notificà a les dues entitats que se'ls exigia el cessament de l'activitat econòmica i el tancament dels establiments, i les empreses interposaren un recurs sol·licitant un període per a poder garantir un tancament adequat.

A principis de març, el jutjat va donar la raó a l'Ajuntament, que ha manifestat la intenció d'executar el tancament de les benzineres davant la denegació de les mesures cautelars. Des d'aquell dia, les estacions tenien un termini de vuit dies per a abandonar els respectius espais, però des de Cort van evitar parlar de temps exactes i van explicar que obrarien de bona fe, perquè entenien que «es necessita temps per a recol·locar els treballadors».

Jarabo ha assenyalat que està havent-hi contactes tant amb la propietat com amb els seus representants legals i que són coneixedors de la situació en relació a les sancions a què s'enfronten. «Esperem no haver d'arribar a la devolució forçosa de l'espai públic», ha afegit el portaveu municipal.