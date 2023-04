Traslladen a la Defensora de la Ciutadania de Palma les demandes de la plataforma per a regular els patins

La plataforma 'Patinetes y Bicis a Raya' (Patinets i bicis a retxa) traslladarà aquest dimecres a la Defensora de la Ciutadania les seves demandes per a regular l'ús d'aquests vehicles.

Segons han indicat en una nota de premsa, durant una reunió li traslladaran igualment les primeres 1.500 signatures recollides per a exigir que es millori la seguretat dels vianants.

Des de la plataforma han criticat que l'Ajuntament de Palma no hagi atès, de moment, cap de les 20 propostes que s'han traslladat des de la campanya a pesar que alguna d'elles «depèn únicament de la voluntat política dels governants i es poden aplicar de manera immediata».

Entre aquestes mesures, destaquen l'eliminació de l'excepció que permet la circulació d'aquests vehicles entre les 20.00 i les 10.00 hores per carrers per als vianants; així com eliminar el carril bici que travessa la plaça d'Espanya de Palma.