Ses Voltes acull el tradicional Via Crucis de Llorenç Moyà a càrrec de la companyia Taula Rodona Teatre

L'Ajuntament de Palma prepara l'espectacle del tradicional Via Crucis, que es durà a terme el Divendres Sant a les 12.00 hores. La representació es feia abans a les escales de la Seu, i ara a Ses Voltes.

La companyia que posa en escena el text, escrit el 1961 per Llorenç Moyà, és Taula Rodona Teatre, dirigida per Bernat Pujol. L'obra dona a conèixer un dels texts més reconeguts de l'autor, amb petits canvis en la representació. «El que realment influeix en aquests canvis és l'important grau d'improvisació del moment», ha explicat Pujol.

Els 18 actors sortiran de la plaça de Cort a les dotze del migdia i es desplaçaran fins a Ses Voltes, on es farà la representació. Enguany farà de Crist Àngel Colomer, mentre que la Mare de Déu serà l'actriu Ana Garcia. Verònica l'interpretarà Xisca Sureda, mentre que el cirineu anirà a càrrec de Sara Mingolla. Els soldats seran David Martín i Toni Borràs, mentre que els lladres seran Eric Mascaró Lladre i Rafel Pizarro. Completen el repartiment Carles Expósito, Àngel Mascaró, Aina Segura Dona Margalida Bibiloni, Carme Feliu, Isabel María Monterde, Margalida Coll, Clara Pascual, Aina Borràs i Alba Pascual.

Els lectors seran Catalina Sureda, Maria Magdalena Aguiló, Pep Banyo i Miquel Garau. La música anirà a càrrec de Jaume Salom, Teresa Gil i Carlos Gil. El coordinador de Cultura, Miquel Àngel Contreras, ha expressat que «un espectacle com el Via Crucis, ens apropa al millor de la nostra cultura popular, com és el cas del text de Llorenç Moya, un dels dramaturgs més importants de la Mallorca del segle XX».