L'Ajuntament de Palma lliura els Premis Rosa Bueno 2023

El batle de Palma, Jose Hila, la regidora de Participació Ciutadana i Govern Interior, Clàudia Costa, i la directora general de Participació Ciutadana, Irene Sánchez, han presidit l'acte de lliurament dels Premis Rosa Bueno 2023.

L’Associació de Veïns Nova Son Cotoner, l’Associació Encabritats de Son Rapinya, el projecte socioeducatiu Naüm, Germanes de la Caritat Sant Vicent de Paül, Arquitectives, Pedro Antich Petro i Francesc Bonnin Sánchez han estat els guardonats d’aquesta edició, que han estat triats pel jurat entre les 34 candidatures presentades per entitats ciutadanes.

Amb aquests guardons, l’àrea de Participació Ciutadana vol reconèixer, enaltir i donar suport a les iniciatives participatives posades en marxa per entitats ciutadanes i col·lectius que contribueixen a reforçar la participació ciutadana com a eina de transformació social, per a impulsar a la participació juvenil, dels sectors socials més vulnerables o en risc d’exclusió social, així com la igualtat de gènere entre el teixit associatiu. Els premís, a més, reconeixen la tasca i contribució d’aquelles persones que han tengut una trajectòria vital lligada a la participació i la reivindicació en el teixit associatiu de Palma.

La figura de Rosa Bueno forma part de la història del moviment veïnal i de les organitzacions ciutadanes sense ànim de lucre de la ciutat de Palma. El seu compromís personal, sempre en el marc de l'activitat col·lectiva i de les organitzacions socials, s'ha convertit en un referent inqüestionable, entre altre per la seva tasca per potenciar la participació ciutadana en els barris, en les organitzacions socials diverses, en els grups d'activitats populars i també en els òrgans de participació institucionals.

Els premiats en la categoria de projectes de col·lectius i associacions sense ànim de lucre han estat:

- Premi a la participació ciutadana com a eina de transformació social.

L'associació de veïns Nova Son Cotoner desenvolupa un projecte al barri amb l’objectiu de transformar i millorar la vida social del barri, la cohesió veïnal i la participació ciutadana. El projecte presentat engloba el treball des de diferents eixos transversals: l’organització de tallers formatius, les activitats de caràcter festiu com a element cohesionador, etc.

- Premi a la participació juvenil.

L’Associació Encabritats pel seu projecte "Petits Encabritats", la colla infantil i juvenil de dimonis, creada el 2022 per generar un espai de socialització i de participàció per explorar la creativitat, treballar en equip i organitzar les seves pròpies activitats.

-Premi a la participació dels sectors socials vulnerables o en risc d'exclusió social.

A les Germanes de la Caritat Sant Vicent de Paül, pel seu projecte socioeducatiu Naüm amb el qual es vol generar un espai d’expressió i intercanvi d’idees entre les persones més joves sobre la violència cap als menors i les maneres d’eliminar-la.

- Premi a la igualtat de gènere des del teixit associatiu.

A Arquitectives, pel seu projecte que posa en el centre la visió femenina de la ciutat, tant des d’un punt de vista físic com a sensorial i emocional i per visibilitzar les situacions urbanes generadores de desigualtats.

Aquests quatre premiats rebran una dotació econòmica de 2.500 euros cadascun d’ells.

- Premi a la trajectòria personal en matèria de participació ciutadana i reforç del teixit associatiu.

En aquesta ocasió s’hi han presentat dues candidatures que el jurat va considerar mereixedores d’aquest reconeixement.

A Pedro Antich Petro, per dècades d’actiu compromís veïnal amb el barri de Verge de Lluc, per la seva valuosa tasca reivinticativa i les millores aconseguides. Aquest és un reconeixement a títol pòstum.

A Francesc Bonnin Sánchez, una de les figures clau en la història recent de la participació ciutadana de la ciutat, jugant un paper fonamental que ha contribuït a la cultura participativa, especialment l seu barri i a l’Associació de Veïns de Son Dameto.

El guardó atorgat és una rosa de plata amb una inscripció dels Premis Rosa Bueno 2023.

L’artista Clara Fiol ha amenitzat tota la cerimònia de lliurament dels Premis amb la seva actuació musical.