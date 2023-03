Els comerciants de Palma demanen explicacions per la suspensió de PalmaActiva

Pimeco demana explicacions a PalmaActiva i a l'Ajuntament de Palma pel canvi de plataforma en la campanya de vals de descompte. La patronal argumenta que desconeixen per què es va prendre la decisió de no adherir-se a la plataforma amb qui s'han fet les campanyes anteriors «sense que es registrés cap problema».

«Volem saber per què es va decidir canviar el sistema per un altre que, segons sembla, no té l'equipament suficient per a poder fer front una campanya d'aquest calibre», explica el president de la patronal, Toni Fuster.

La suspensió temporal de la campanya de vals de descompte de PalmaActiva ha provocat un gran malestar entre els comerciants. «Se li ha fet molt de mal al comerç, al consum i la gent està molt dolguda i enfadada», manté Fuster, que es mostra preocupat pel dany causat a «l'èxit i prestigi d'una campanya que ja tenia molt bona reputació entre clients i comerciants».

Des de la patronal esperen que a partir d'ara la població «no vegi aquests bons com una proposta problemàtica i no els prengui amb tanta il·lusió com altres vegades». Consideren que s'hauria de pressionar l'empresa adjudicatària perquè solucioni el problema en qüestió d'hores, i no de setmanes. «No entenem que una empresa necessiti 15 dies per a arreglar un problema informàtic», diu Fuster.