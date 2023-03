Indignació del Gremi de Llibreters pel mal funcionament de la plataforma de vals de PalmaActiva

El Gremi de Llibreters de Mallorca ha manifestat la seva indignació per la situació ocorreguda aquest dilluns amb els vals de PalmaActiva. «Si bé és intolerable que en tres hores no s'hagi pogut restablir la plataforma per al seu ús, encara és més preocupant que ningú doni una resposta a comerciants i clients perquè l'horari de PalmaActiva és fins a les 15h. Estam a punt d’abaixar les barreres i no hem rebut cap comunicació per part de l'Ajuntament, ni tan sols s’ha penjat cap explicació a les xarxes», han lamentat.

L'Ajuntament de Palma ha informat que la nova plataforma de validació dels vals de PalmaActiva està inoperativa temporalment a causa de «l'elevat nombre de sol·licituds registrades». Són 406 els establiments que s'han adherit a la campanya de vals descompte, que ha comptat amb una inversió d'un milió d'euros per part de Cort i ha posat en circulació prop de 100.000 vals.

Per al repartiment d'aquest dilluns estaven prevists 50.000 vals, que en corresponen 123 per comerç. El segon serà dia 11 d'abril i se'n repartiran 50.000 més entre tots els comerços que hagin bescanviat el 55% dels vals de la primera remesa (67 vals). El tercer i darrer repartiment, dia 24 d'abril, es farà entre els establiments adherits que hagin bescanviat el 100% dels vals del primer repartiment i el 40% de la segona remesa. La campanya, iniciada aquest dilluns, durarà un total de sis setmanes

«Les llibreries ens trobam indefenses, no sabem què hem de dir als clients que han esperat durant hores i que, segurament, demà no podran tornar. Les decisions dels comerciants davant aquesta situació ha estat diversa, però tots temen que demà els diguin que no ho han fet correctament i hagin d'assumir unes conseqüències que no els pertocarien», remarquen des del Gremi.

Per tot això, els Llibreters demanen que s'assumeixin les responsabilitats pertinents pels membres del Consistori, que s'adoptin les mesures necessàries per a solventar els problemes i que els comerços no es vegin perjudicats per les mesures que han hagut d'improvisar.

Finalment, consideren «una vergonya» que no es tenguin en compte dates assenyalades per al sector del llibre. «Si aquesta iniciativa és per fomentar el petit comerç, no s'estén que la tercera tongada dels vals coincideixi amb Sant Jordi i fagi perillar les vendes de la diada més important per als llibreters», han conclòs.