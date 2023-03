«Pedro Comas ja forma part de Ciutat»

«La Ciutat de Palma a la memòria de Pedro Comas Barceló (1952 - 2020), qui fou director i conseller editorial del diari Ultima Hora, per dedicar la seva vida al periodisme de forma exemplar. Els clubs Rotaris de Balears. Palma 2023». Aquesta llegenda, escrita en una placa sobre un monòlit situat en el Passeig de Mallorca, enfront de la seu del Palau de la Premsa, recordarà per sempre la figura de qui va ser director d'Ultima Hora durant 30 anys.

Prop d'un centenar d'amics, companys i representants de les Administracions han participat aquest dilluns matí en un acte d'homenatge a Pedro Comas en el qual, a més de ressaltar la seva figura com a periodista i la seva tasca al capdavant del rotatiu de referència a les Illes, s'ha posat de manifest el seu treball a favor dels col·lectius més desfavorits. El reconeixement, presidit pel batle de Palma, José Hila, ha estat promogut pels clubs de rotaris de les illes que, a través del que va ser el seu coordinador, el també periodista i ex director d'RNE Armando Pomar, van iniciar els tràmits que han conclòs en descobrir-se la placa homenatge que el recordarà per sempre en Ciutat.

A l'acte han acudit la seva vídua, Ana Morro, els seus familiars més pròxims, entre els quals, el seu germà, Antoni Comas, que va ser president provincial de l'INSS: la presidenta del Grup Serra, Carmen Serra; el conseller delegat del Grup Serra, Pedro Rullán; la directora general d'Audiovisuals del Grup Serra, Paula Serra; l'editor d'Ultima Hora, Miquel Serra, i el cap del departament d'Administració, Luis Anaya, entre altres, i els directors de gairebé tots els mitjans de comunicació de l'Illa.

Pomar, durant el seu parlament, ha recordat que quan el periodista va morir, a l'octubre del 2020, no se li van poder fer els homenatges «que es mereixia una persona tan estimada» a causa de la pandèmia. Així mateix, ha destacat que Comas «era un senyor que mai tenia una mala paraula per a ningú i que es va guanyar l'admiració i respecte de tots els seus companys». El promotor de l'homenatge també ha apuntat que per a Comas el diari Ultima Hora «era la seva vida» i que desenvolupà la seva tasca «sent humil i ajudant a tot el que li ho demanava». En aquest sentit, ha rememorat com havia donat suport a nombroses associacions que treballen a favor dels més desfavorits, per la qual cosa els rotaris li havien atorgat el reconeixement internacional Paul Harris.

Finalment, Pomar ha comentar als assistents que en la seva opinió, i gràcies al monòlit, «Pedro Comas no està mort, gràcies a aquesta placa està viu i el recordarem cada vegada que passem per aquí». El Batle de Palma, per la seva part, ha destacat que el monòlit és també un homenatge a la professió periodística de Palma, representada en un dels seus millors exemples, i que Pedro Comas «ja forma part de la ciutat i de la seva història». Hila ha recordat que l'homenatjat també va rebre la Medalla d'Or del municipi i ha recalcat que «era una persona molt estimada».