Denuncien «maltractament» per part de l'Ajuntament de Palma als treballadors de l'Institut Municipal de l’Esport

L'àrea de serveis públics del sindicat UGT Illes Balears ha denunciat aquest dilluns que no s'han solucionat els «problemes de personal» que té l'Institut Municipal de l'Esport (IME) i que continua el «maltractament» de l'Ajuntament de Palma cap al centenar de treballadors.

El comitè d'empresa de l'IME s'ha queixat que els drets econòmics i socials que gaudeix el personal funcionari i laboral del consistori palmesà es neguen al personal dels organismes autònoms, però quan s'apliquen retallades sí que li afecten.

Per això, UGT Serveis Públics ha lamentat que la situació de la plantilla de l'IME, que sempre ha estat «molt precària», no hagi millorat després dels vuit anys de batlia de José Hila i ha criticat la «mala gestió» de l'equip directiu i «poca implicació» del regidor d'Esports, Francisco Ducrós.

«Les hores extres no es paguen des de fa un any, mai no arriba l'ampliació de plantilla, s'assumeixen tasques de superior categoria per les quals no es cobra, no hi ha promoció interna i no hi ha forma de cobrir les baixes pels baixos salaris de l'IME», han lamentat els representants dels treballadors.

Han afegit que la relació de llocs de treball s'ha aprovat de manera «unilateral» per l'empresa sense una valoració específica, que s'ha establert un organigrama «irreal» i que el conveni col·lectiu s'està negociant «des de fa sis anys».

Tot això ha fet que els treballadors interposin demandes judicials per a reclamar els seus drets i que se n'hagin guanyat vuit, la majoria relatives al reconeixement de la categoria laboral o a incompliments dels acords en les jubilacions parcials.

UGT Serveis Públics ha criticat que la «falta» de personal provoca que des de fa cinc anys es tanquin dies puntuals les oficines del poliesportiu de S’Estel o el de Sant Agustí, cosa que «sembla no importar a ningú».

«Tot indica que hi ha un pla de desmantellament i privatització dels organismes autònoms de l'Ajuntament de Palma», ha advertit l'organització sindical, qui ha recordat que l'externalització de serveis sempre l'acaba «pagant també la ciutadania».