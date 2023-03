Palma acull el debat sobre mobilitat urbana sostenible de les grans ciutats de l'Estat

Palma ha acollit aquesta setmana la primera reunió de comissió de la bicicleta de l'Associació de Transports Públics Urbans, amb presència a les grans ciutats d'arreu de l'Estat. Durant la trobada, l'Ajuntament ha exemplificat l'aposta del servei de bicicleta pública.

En el marc d'aquesta trobada, representants de diferents ciutats amb servei de bicicleta pública (com Madrid, Barcelona o Bilbao) han participat a reunions celebrades per a compartir experiències i resultats sobre els sistemes de bicicleta pública. Durant la seva estada, aquests representants han pogut conèixer de primera mà el funcionament i l'expansió del servei de bicicleta pública que ha experimentat Palma, amb la implantació de la nova Bicipalma.

Així, aquests dies han visitat el local on s'emmagatzemen les bicicletes de Bicipalma i el primer BiciEspai situat a Son Cladera. A més, han fet algunes rutes amb bicicleta per diferents espais com, per exemple, el parc de Sa Riera i Via Roma, i han visitat també els locals per a bicicletes situats a l'aparcament de plaça Major o el Parc de la Mar.