El Sindicat de l'Habitatge de Palma celebra una taula rodona per tractar el problema de l'habitatge des d'una perspectiva de classe

El Sindicat de l'Habitatge de Palma (SHP) celebra aquest dissabte un acte de presentació de la seva activitat reivindicativa. I ho fa amb una taula rodona i una xerrada sobre el cas repressiu que pateixen. L'acte, que se celebra l'Elèctrica Ateneu Popular, també inclou concerts, PDs, un sopar, així com barra oberta durant tot l'acte en benefici del grup de suport del sindicat.

A la taula rodona, a banda del SHP, hi han participat: el Sindicat de l'Habitatge del Raval, la Xarxa d'Habitatges del Baix Maresme i el Sindicat de l'Habitatge de València.

Per part del SHP, un representant de l'entitat ha assegurat que des de l'organització «vèiem que la problemàtica de l'habitatge neix del conflicte entre classes, burgesia i proletariat, de com els desposseïts han de destinar una gran part del seu salari per a poder accedir a un dret bàsic».

Des del Sindicat de l'Habitatge del Raval, un militant del moviment ha explicat que «ens trobàvem desbordats per la falta d'un espai on desenvolupar la nostra lluita. En aquestes condicions vàrem decidir alliberar l'espai social de l'Antiga Massana». «Entenem que el Sindicat de l'Habitatge no és un fi en si mateix, ha de ser una eina en la lluita de classes, no com una acumulació de lluites sinó aconseguint crear una estratègia i organització que permeti confrontar i finalment superar el capitalisme», ha reivindicat.

Des de Xarxa d'Habitatges del Baix Maresme, diverses representant del col·lectiu han explicat la lluita del moviment. «Estem vivint una ofensiva contra l'ocupació. Aquesta va acompanyada d'una ofensiva cultural que posa el focus en la persona que ocupa o les migrades. Entenem que no és una situació peculiar del Maresme sinó que respon a la lògica del capital i la propietat privada», han assegurat.

De la mateixa manera, han explicat els seus projectes organitzatius: «L'any passat ens vàrem centrar molt en formacions tècniques: negociació, oratòria, etc. I enguany ens hem centrat en la formació política. Tenim com a objectiu principal que els coneixements siguin accessibles per tothom, però sense que perdin rigorositat».

També han explicat com l'espai alliberat de Can Sanpere els ha permés «fer política i desenvolupar diverses lluites». «Ara mateix ens trobam en un procés d'expropiació després de 10 anys des de la primera vegada que vàrem entrar, aconseguint que el control total de l'espai sigui de la classe treballadora», han assenyalat.

Finalment, des del Sindicat de l'Habitatge de València, un militant i una militant del moviment per l'habitatge han explicat que la creació dels sindicats de barri a València «ens han fet trobar diverses limitacions en aquest model organitzatiu, donant pas a un procés de confluència que es materialitza finalment amb la creació de l'actual Sindicat». «És al conflicte col·lectiu on veiem la possibilitat de crear la comunitat en lluita i organitzada. Les diferents eines de les quals ens dotam: gimnasos, xarxes d'aliments, escoletes, etc. ens permeten vincular la nostra lluita a la realitat diària dels nostres barris», han sentenciat.

Després de la taula rodona, ha estat el moment de la presentació del cas repressiu contra el SHP. Una membre del col·lectiu ha presentat formalment el cas i ha anunciat que els següents mesos duran a terme «una campanya on un dels principals objectius serà assenyalar l'Ajuntament de Palma i el Govern del Pacte de Bellver, ja que entenem que són els principals responsables d'aquesta situació» de greuge que viu el sindicat.

Lluita de classes per un habitatge digne

El passat mes de gener es va anunciar la constitució del SHP. L'entitat ha nascut a partir del ja existent sindicat de l'habitatge que tenia incidència sobre els barris perifèrics de la capital mallorquina, ara amb ànim de transcendir sobre tota la ciutat.

El sindicat té l'objectiu explícit de «fer front als propietaris i defensar-nos com a classe treballadora», una clara mostra del seu posicionament com a sindicat de classe, amb intencions més enllà de la mera defensa de l'habitatge digne. Relacionen la recent reforma del Codi Penal, que enforteix les penes pels delictes de desordres públics, la inflació generalitzada, «la criminalització del moviment okupa» i la lògica acumulativa de les elits del sector turístic com «mostres de l'ofensiva burgesa» en defensa d'uns «beneficis a costa del nostre patiment».

El sindicat es presenta als seus potencials afiliats com una eina per a canalitzar la lluita contra els desnonaments i la defensa del dret a l'habitatge digne. Té per objectius, a part d'això, la consolidació d'una «comunitat amb consciència pròpia i de formació jurídica per les persones afectades».