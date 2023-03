Després de la fusió de la neu, els embassaments del Gorg Blau i Cúber superen el 90% de la seva capacitat

El batle de Palma, José Hila, i el president d'EMAYA, Ramon Perpinyà, han visitat aquest passat divendres els embassaments de Cúber i del Gorg Blau, on han pogut observar «el magnífic nivell de les reserves i el bon estat de les instal·lacions» després de la tempesta Juliette.

Durant la visita el batle ha manifestat que «la tempesta ha tingut una part negativa i una positiva; la part bona és que els embassaments s'han omplert i ara mateix estan al 90%, un fet que ens dona tranquil·litat per a aquest estiu». «Era molt important perquè, al novembre, vàrem arribar a estar al 35%, una situació molt preocupant, i en alerta per presequera», ha explicat.

Hila ha volgut agrair «la feinada que ha fet el personal d'EMAYA, tant per cuidar dels embassaments durant la tempesta com per cuidar de la ciutat i posar-la al dia pels desperfectes que va causar».

La reserva d'aigua conjunta dels embassaments es troba ara mateix al 90% de la seva capacitat. Cúber està al 90,4% i el Gorg Blau al 87,8%. Això tenint en compte que s'extreuen de forma continuada 350 litres per segon d'aigua per a l'abastiment de Palma.

A la ciutat ara també arriba aigua de les fonts d'en Baster, de na Pera i de la Vila, que abans estaven eixutes; de manera que ara es pot reservar l'aigua dels pous per a més endavant.

La tempesta Juliette va provocar importants nevades a la zona de la Serra de Tramuntana on estan ubicats els embassaments. Per això, les reserves han pogut pujar en unes tres setmanes gairebé un 24%, ja que dia 20 de febrer estaven al 66%. En aquest període el nivell de l'aigua ha pujat 150 cm a Cúber i 360 cm al Gorg Blau.

També cal recordar que aquestes nevades han arribat després d'una tardor gairebé sense pluges. A mitjans de novembre de 2022 els embassaments varen arribar al seu nivell més baix de la temporada, el 35%. En canvi, un any abans les reserves eren del doble, un 70,7% i poc després s'ompliren amb les pluges arribant també al 90% a principis de desembre de 2021.

La tempesta Juliette, emperò, també va tenir efectes adversos encara visibles a la zona, especialment pel que fa als arbres caiguts, que hi dificulten l'accés, i per la falta de corrent elèctric durant una setmana.

L'accés a la zona era impossible i gràcies a l'IBANAT dia 2 de març es va poder fer una inspecció de les preses des de l'aire, amb helicòpter, i es va comprovar que estaven en bon estat i l'aigua no havia vessat.

Va estar especialment afectat l'accés a la pressa i estació de bombeig del Gorg Blau, on es va sol·licitar ajuda a l'IBANAT per a la retirada d'arbres i branques caigudes. No s'hi va poder accedir fins al dia 3 de març. Igualment, era impossible l'accés a la pressa de Cúber, on per l'acumulació de neu i branques no es va poder accedir fins dia 7 de març.

A partir de dia 8 de març es varen començar a retirar arbres i branques caiguts a sobre la canal que connecta els embassaments i es comprova que no es van produir danys. Aquest mateix dia es recuperà el corrent elèctric i es van poder posar en funcionament els sistemes de bombeig. Es comprovà també que tot el sistema de connexió entre els embassaments, les bombes i preses estaven en bon estat.