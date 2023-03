Plataforma per la Llengua recull 56 queixes per discriminació lingüística a la universitat aquest curs, 5 d'elles a la UIB

Plataforma per la Llengua ha publicat aquest dijous la tercera anàlisi quadrimestral de la campanya 'La universitat, en català!', impulsada juntament amb el Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (SEPC), la Federació Nacional d'Estudiants de Catalunya (FNEC), i el Bloc d'Estudiants Agermanats (BEA).

A través d'un formulari web, amb un tràmit de menys de cinc minuts, els estudiants poden fer arribar les denúncies i l'entitat les gestiona i les fa arribar al servei de queixes de la universitat. En total han recollit 56 queixes per discriminacions lingüístiques a la universitat durant el primer quadrimestre del curs 2022-2023.

D'aquestes 56 queixes, la campanya n'ha registrat 24 perquè una assignatura que s'havia d'impartir en català finalment es va impartir en un altre idioma (el 43 % del total), 24 queixes més per la manca d'oferta d'assignatures en català (43 %) i 8 queixes per la vulneració d'altres drets lingüístics (14 % del total).

Entre els casos més greus, destaquen el d'un estudiant que denuncia que un professor va avisar els alumnes que, si volien intervenir a la seva classe, ho havien de fer en castellà. L'objectiu era facilitar que els estudiants d'Erasmus poguessin seguir les classes millor i, per aconseguir-ho, fins i tot va demanar a una alumna que havia intervingut en català que traduís el que havia dit al castellà.

Tot i que la majoria de queixes són presentades per alumnes, des de l'ONG del català expliquen que els professors també denuncien algunes discriminacions lingüístiques. Per exemple, han recollit el cas d'una doctora i docent de la Universitat Autònoma de Barcelona, que denuncia que hi ha revistes de la UAB que no permeten publicar-hi articles en català i que quan sí que es pot, sovint rep pressions del seu departament per fer-ho en castellà per aconseguir més citacions.

A Catalunya es recullen fins a 40 denúncies, al País Valencià se'n recullen 11 i a les Illes Balears, 5. Aquesta distribució, diuen, «s'explica per la dimensió de la institució, la diferent sensibilització dels estudiants i el grau de coneixement de la campanya».

A les Balears, l'entitat celebra haver aconseguit que la UIB impulsi el pla d'increment de la docència en català que preveu que d'aquí a tres anys els graus de menys docència en català imparteixin un mínim del 35 % de les classes en aquesta llengua.