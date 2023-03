ARCA proposa que es mantenguin visibles les restes de la murada trobades a Plaça d'Espanya

L'Associació per a la defensa del patrimoni de Mallorca (ARCA) demana que s'estudii mantenir visibles les restes de la murada de Palma que s'han trobat durant les obres de Plaça d'Espanya. L'entitat ha manifestat aquesta proposta perquè s'analitzi la viabilitat de museïtzar parcialment un tros reservat als vianants perquè pugui contemplar-se les restes arqueològiques.

ARCA recorda que fa unes setmanes aparegué un altre fragment de murada a les Avingudes per un esfondrament, degut als estralls de Juliette, en concret una part de la murada exterior del Baluard de Santa Margalida. Reconèixen, això no obstant, que en aquell car «era molt difícil mantenir-les visibles» per tractar-se d’una zona de trànsit rodat intens.

Indiquen, per contra, que la Plaça d'Espanya compta amb molt diferents circumstàncies, ja que és gairebé íntegrament una zona de vianants. Per tant, proposen que la regidoria d'Infraestructures incorpori una protecció transparent de les restes arqueològiques i instal·li uns panells informatius.

L'entitat proposa aquesta alternativa per a tenir «podrem tenir una ciutat plenament diferenciada i que pugui oferir als que l’habiten i la visiten la riquesa de la seva historia, que es la de la humanitat». Amb aquesta instal·lació, consideren, quedaria a l'abast de la ciutadania una mostra de la murada renaixentista de Palma, en concret en una de les zones amb més trascendència històrica, com seria la Porta Pintada.