La CUP-Crida per Palma davant el monument de la Feixina: «Ignorar el feixisme no el fa desaparèixer»

El Parc de la Feixina fou l'escenari triat aquest divendres per la CUP-Crida per Palma per a presentar les seves propostes contra l'avanç de l'extrema dreta a Ciutat. Un acte que partí de la qüestió de la conservació del monument al creuer Baleares, amb el que la formació es mostrà molt contundent. «Assumirem els conflictes institucionals que facin falta per tal d'esbucar aquest insult a la memòria històrica», digué la candidata Jero Bonnín.

L'acte començà amb la intervenció de Sara Barceló, candidata de la CUP-Crida per Palma i historiadora de l'art amb una contextualització del monument. Barceló destacà la inauguració d'aquest pel mateix dictador Franco, el seu paper al llarg de la dictadura, i el seu simbolisme avui. «La reinterpretació no és possible, el franquisme no es pot contextualitzar, i no aturarem fins a veure aquest monument esbucat», remarcà Barceló.

Pau Tomàs, mestre de primària i investigador, continuà l'acte relatant l'experiència dels mallorquins que anaren a l'Olimpíada Popular de Barcelona el juliol de 1936. Per concloure la seva intervenció, Tomàs subratllà la importància de «conèixer la nostra història antifeixista per així garantir que no es repeteixin episodis com el del franquisme».

Finalment, arribà el torn de Jero Bonnín, també candidata de la CUP-Crida per Palma, biòloga i professora de secundària. Bonnín explicà les propostes de la formació per tal d'aturar l'avanç de l'extrema dreta. «Impulsarem formalment la declaració de Palma com a Ciutat Antifeixista», assegurà, «i això vol dir eliminar tots els símbols i noms de carrers de temàtica feixista, colonial o ultraespanyolista».

L'acte acabà amb l'actuació del músic Tomeu Quetgles, de la qual destacà una versió de l'himne de la resistència antifranquista 'L'Estaca', corejat per les desenes d'assistents a l'acte.