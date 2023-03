Arriba la vuitena edició de 'Paraules per la Igualtat'

Per vuitè any consecutiu i després de l’èxit assolit en les set darreres edicions anteriors, l’associació Homes per la Igualtat – Mallorca organitza l’acte 'Paraules per la Igualtat' en el marc dels esdeveniments celebrats al voltant del 8 de març.

Després de dos anys consecutius en què l'acte s'ha hagut de fer de manera telemàtica a causa de la pandèmia, l'edició d'enguany tornarà a tenir caràcter presencial i comptarà amb la participació d'Apol·lònia Alou (Moviment Feminista a l'Escola); Tomeu Arbona (propietari del Fornet de la Soca); Pere Estelrich i Massutí (periodista i musicòleg); Manel Garcia Gargallo (historiador i vocal d'ARCA); Jaume Guiscafrè Danús (cap del Departament de Filologia Catalana i Lingüística General de la UIB); Janka Jurkiewicz (inspectora en cap de l'Àrea d'Igualtat de la Policia espanyola); Teresa Matas Miralles (artista plàstica); Enric Munar Roca (catedràtic de la Facultat de Psicologia de la UIB); Rosa Planas Ferrer (investigadora i escriptora); Eusèbia Rayó Ferrer (Defensora de la Ciutadania de l'Ajuntament de Marratxí), i Lena Serra (vicepresidenta de l'Obra Cultural Balear).

L'acte consistirà en la lectura per part d'aquestes personalitats d'un text on es posarà de manifest la necessitat d'avançar de manera decidida en la igualtat real de drets entre dones i homes, «sempre des d'un caire feminista i necessàriament reivindicatiu».

També hi haurà una actuació musical a càrrec de l'Obrador de Músics de Marratxí, entitat que tradicionalment ha donat suport logístic a aquest acte d'ençà els seus inicis allà l'any 2016.