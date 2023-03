Renuncia el director de comunicació de l’Ajuntament de Palma

El director general de Comunicació de l'Ajuntament de Palma, José Juan Alcover, ha presentat aquest divendres la seva renúncia «després de ser utilitzat pel PP per un cas obert fa prop de 10 anys que es va iniciar per una denúncia de l'Advocacia de la Comunitat Autònoma», segons han explicat des de Cort. Fa tres anys, quan es va dictar l'obertura de judici oral, la part denunciant va retirar a Alcover tota acusació, en considerar que no hi concorre cap responsabilitat penal.

Encara amb aquesta situació jurídica, Alcover ha manifestat que, amb més de 30 anys d'experiència en comunicació, «em sent molt tranquil, però no consentiré que se m'utilitzi pel PP electoralment en aquesta campanya com a cortina de fum, després del cas del president del Consell dEivissa, Vicenç Marí Torres. Preferesc fer una passa al costat i ara esper que el president del Consell d'Eivissa faci el mateix».

Alcover era, entre el 2008 i el 2011, empleat com a tècnic de comunicació a l'empresa Multimèdia de les Illes Balears. Ni era el gerent de l'empresa ni tampoc no formava part del consell d'administració. No va participar a cap dels processos de contractació que formen part del procés judicial, ja que no era la seva tasca com a treballador de l'empresa.