Palma programa més d'una cinquantena de propostes per a commemorar el 8M

El regidor de Justícia Social, Feminisme i LGTBI+, Alberto Jarabo, i la directora general de l'àrea, Meritxell Esquirol, han presentat aquest divendres el programa que ha elaborat l'Ajuntament de Palma amb motiu de la celebració del 8M, Dia Internacional de les Dones.

El document, que es pot consultar en format digital a la pàgina web de l'Ajuntament de Palma, inclou un recull de 52 activitats que comencen aquest divendres i es perllongaran durant tot el mes de març, i entre les quals trobam activitats de caràcter esportiu, culturals, familiars i lúdiques.

Es tracta d’un programa transversal que es divideix en nou eixos temàtics: agenda; els barris orgullosament nostres; cicle de cinema 'dones, cossos, normes i altres imposicions'; visites guiades; tallers; març violeta; setmana violeta als espais joves i 8 de març a les biblioteques municipals.

Incorpora propostes de diferents àrees de l'Ajuntament com és la cursa popular de Palmadoma organitzada per l'Institut Municipal d'Esports, exposicions bibliogràfiques, tallers i contacontes a càrrec de la xarxa de Biblioteques Municipals o visites guiades organitzades per la Fundació Turisme Palma 365.

«Volem acompanyar les dones en els avanços. Enguany es posa el focus en l’orgull de ser dona, en la importància del seu paper a la societat», ha explicat el regidor Alberto Jarabo qui ha afegit que el programa que presenten és «transversal i implica a diverses àrees de l’Ajuntament, així com diferents entitats socials i veïnals».