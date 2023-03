Vicenç Thomàs proposa «un gran debat per a assegurar la sostenibilitat social, econòmica i ambiental»

El president del Parlament, Vicenç Thomàs, ha pronunciat un discurs aquest dimecres, en el marc de la celebració del 40è aniversari de l'Estatut d'Autonomia de les Balears, que ha descrit com a «bo», encara que ha considerat que «el context actual demana un gran debat per a assegurar la sostenibilitat social, econòmica i ambiental» de les quatre illes.

Així s'ha pronunciat el president de la Cambra durant l'acte de commemoració dels 40 anys de l'Estatut, celebrat a la sala de plens del Parlament i que ha comptat amb la presència de nombroses personalitats i autoritats, entre elles la presidenta del Govern, Francina Armengol, els representants dels grups polítics –excepte els feixistes espanyolistes de Vox-- i membres de la Mesa de la cambra autonòmica.

«La solidaritat i la cooperació que ens han ajudat a definir els qui som avui han de servir per a continuar pensant i debatent els qui serem demà», ha dit Thomàs, qui ha ressaltat que «la insularitat necessita un reconeixement jurídic més profund i ampli, i un model de finançament estatal més equilibrat i que elimini les disfuncions que genera la insularitat i el creixement de la població».

En aquest sentit, s'ha referit als «nous reptes» que afronta la societat com el de garantir el dret a l'accés a un habitatge o el «desafiament» que representa la sostenibilitat, on «les Balears no és una excepció».

«Som una comunitat insular i els nostres recursos són limitats; la mar ens uneix i també ens separa», ha insistit, alhora que ha posat en valor la llengua pròpia de les Illes com a «part essencial» de la identitat balear.

Durant el seu discurs institucional, Thomàs ha repassat moltes de les normatives debatudes i impulsades a les Balears per a avançar en aquest sentit, i ha finalitzat felicitant els assistents pel 40è aniversari de l'Estatut, que va ser un «revulsiu» per a les Balears fruit del «desig popular», i pel Dia dels Illes Balears.

Acte central

El Parlament ha celebrat aquest dimecres l'acte central commemoratiu del 40è aniversari de l'aprovació de l'Estatut, que s'ha iniciat reconeixent la participació de persones que van elaborar, van tramitar i van aprovar el document estatutari, entre ells la Comissió dels Onze, parlamentaris de les Illes i del Congrés dels Diputats de 1983, la Comissió Assessora per a la Reforma de l'Estatut, els membres de la Ponència legislativa a Balears i en les Corts Generals (2007) i els presidents de la Cambra.

Seguidament, un quartet de corda de l'Orquestra Simfònica de Balears ha interpretat tres cançons populars de les Illes del compositor Enrique Pastor.

Una vegada finalitzat l'acte s'ha servit un aperitiu elaborat per un grup de cuiners de les Illes, amb productes balears.