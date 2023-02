Es produeix un esvoranc de vuit metres a les Avingudes de Palma

La Policia de Palma vigila la circulació mentre els operaris d'Emaya fan feina en l'esvoranc que s'ha produït a les Avingudes aquest dimarts. Així ho ha explicat l'Ajuntament de Palma, qui ha explicat que s'ha tallat el trànsit d'Av. Alemanya cap a plaça d'Espanya amb desviament cap al túnel de General Riera i Antoni Marquès.

Les fortes pluges que afecten Mallorca han provocat un enorme esvoranc de vuit metres que ocupa la vorera central i tres carrils de circulació.

Operaris d'Emaya i d'Infraestructures són al lloc estudiant les causes i treballant per a restablir la normalitat. S'ha trencat una artèria de canalització en aquest punt per causes que s'estan estudiant i Emaya ho ha reconduït, sense que s'hagi hagut de tallar el subministrament en cap moment, si bé la pressió de l'aigua és més baixa.

Un altre a l'avinguda Gabriel Roca

A més, la Policia Local ha acudit també a un altre esvoranc que s'ha produït a l'avinguda Gabriel Roca a l'alçada de Pachá, on tècnics municipals i operaris de l'Autoritat Portuària de les Illes Balears estan treballant. Allà, la Policia Local ha desviat el trànsit cap a Porto Pi (avinguda Joan Miró i carrer Monsenyor Palmer).