Llorenç Carrió: «La data de l'assassinat d'Emili Darder no serà mai oblidada per cap demòcrata d’aquesta terra»

El regidor d'Educació i Política Lingüística i Districte Nord de l'Ajuntament de Palma, Llorenç Carrió, ha fet el discurs en nom del Consistori, a l'acte celebrat aquest diumenge migdia al Mur de la Memòria del Cementeri de Palma. S'hi ha celebrat l'acte central del cicle del 24F, dia de record a les Víctimes de la Guerra Civil i el Franquisme.

Reproduïm el discurs pronunciat per Llorenç Carrió:

«Ciutadans i ciutadanes, digníssimes autoritats, amigues i amics,

Gràcies per acompanyar-nos un any més.

Com tots sabem, aquí mateix, el 24 de febrer de 1937, es produí un dels fets més tràgics de la Guerra Civil a Mallorca amb un clar propòsit d’escarment polític.

El piquet de Falange Espanyola executà la sentència a la causa 978/1937 a trenc d’alba. Alexandre Jaume, dirigent socialista, Emili Darder, Batle de Palma, Antoni Mateu, Batle d’Inca, i Antoni Maria Ques, empresari, pagaren amb la vida haver estat fidels a la Segona República.

A més, els falangistes, no prou satisfets, marcaren aquesta data a una bala i l’enviaren a Miquela Rovira, esposa del Batle Darder, perquè no l’oblidés mai.

I així va ser, aquesta data no fou mai oblidada ni per na Miquela ni per cap demòcrata d’aquesta terra. Amb el que tal vegada no comptaven aquells feixistes és que, en realitat, varen ser ells els oblidats.

D’aquesta manera, el 24 de febrer ja forma part de la nostra memòria col·lectiva. Els actes de reconeixement i homenatges a la nostra Ciutat es remunten als inicis de la Transició, essent pioners arreu de l’Estat.

Volem destacar que el 2003 Memòria de Mallorca (gràcies per tota la vostra tasca) es constituí en aquesta data, així com el 2015 la Comissió 24 de Febrer que aplega gran part del teixit polític de la Ciutat.

D’aquesta manera, l’any 2018, l’Ajuntament de Palma l’oficialitzà, també, com el Dia de Record a les Víctimes a la Guerra Civil i el Franquisme.

L’esperit d’aquella declaració pretenia poder restablir la memòria de totes les víctimes. Per això, només podem agrair totes les accions que s’estan duent a terme per la seva recuperació.

Enguany volem tenir un record molt especial per Aurora Picornell i les Roges del Molinar.

A totes les persones que ho heu fet possible, Moltes gràcies!»