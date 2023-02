Cort signa la compra dels terrenys del Lluís Sitjar

La regidora de Model de Ciutat, Habitatge Digne i Sostenibilitat, Neus Truyol, ha signat aquest dimarts davant notari i en nom de l'Ajuntament de Palma la compra del Lluís Sitjar i del solar adjacent.

Truyol ha explicat que «invertint 13 milions d'euros, s'adquiriran l'antic estadi del Mallorca i un solar residencial adjacent per a, després, amb la participació tant d'entitats socials com d'associacions veïnals, definir un projecte d'equipaments i un gran parc per a la ciutat».

Així, ha assegurat la regidora, «l'Ajuntament de Palma podrà concretar un projecte de zones verdes i equipaments municipals al servei dels ciutadans de Palma en general i dels veïns de la zona en particular».

A la signatura també hi han assistit el CEO de l'RCD Mallorca, Alfonso Díaz, el regidor d'Esports, Francisco Ducrós, i el president de l'associació de copropietaris del Lluís Sitjar, Joan Aguiló.

Díaz s'ha compromès a invertir «el 100% de fons que el club obtingui d'aquesta venda en la renovació del Son Moix, per a retornar a l'estadi aquest esperit del Lluís Sitjar, per a una millor experiència per a l'aficionat i perquè aquest pugui continuar vibrant amb l'equip».