Palma compra tres locals per a destinar-los a casals de barri

La regidora de Participació Ciutadana i Govern Interior de l'Ajuntament de Palma, Clàudia Costa, ha formalitzat aquest divendres la compra de dos locals annexes situats al carrer Marqués de la Fontsanta per a destinar-los a Casal de Barri. Aquest dijous va firmar l’adquisició del casal de Son Oliva i dilluns que ve farà el mateix amb el casal de Fra Lluís Vallespir.

Recordam que la Junta de Govern va aprovar, el passat mes de desembre, la compra de tres locals per un import total d’1.489.700 euros. L'objectiu del consistori és «acostar aquest servei municipal a totes les barriades de Palma, donant així cobertura a les zones de la ciutat amb una major densitat poblacional».

Aquests espais s’incorporaran a la xarxa muncipal de casals de barri, que «reforcen el projecte de política comunitària d’equipaments de proximitat», ha explicat la regidora Clàudia Costa qui ha remarcat que aquests equipaments «permeten fomentar la vida cívica, cultural i social de la ciutadania i esdevenen, alhora, punt de trobada per a les entitats».

Des del consistori han explicat que fan feina per a la l’adequació d’aquests espais, per tal de poder obrir el més aviat possible. L'Ajuntament té actualment 31 casals de barri repartits per tota la ciutat.