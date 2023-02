L'Ajuntament de Palma rectifica i no tornarà a il·luminar la Feixina

Fa només dos dies, l'Ajuntament de Palma, mitjançant el batle, José Hila, va assegurar que, malgrat les crítiques, mantendria la il·luminació al monòlit de la Feixina, ja que no podien deixar «la font a les fosques». Ara, rectifiquen i decideixen no tornar a il·luminar-lo per a «evitar qualsevol dubte» sobre el seu «compromís amb la memòria democràtica».

Cal recordar que el batle considerava «una mica exagerat» l'enrenou generat per la il·luminació del monòlit i remarcava que s'il·luminava la font del monòlit «com es fa amb 25 fonts més de Palma».

«Es pren aquesta decisió per a evitar qualsevol dubte del compromís que té l'Ajuntament de Palma amb l'enderrocament del monòlit i amb la memòria democràtica. Cort està i sempre estarà al costat de les víctimes», han indicat des de l'equip de govern.

L'àrea de què depèn la il·luminació, Infraestructures -que dirigeix l'edil del PSIB Angélica Pastor-, va aclarir que s'havia tractat d'una error tècnic que s'il·luminés de colors, ja que la il·luminació havia de ser blanca. No obstant això, els socis de MÉS i Unides Podem varen advocar per retirar la il·luminació del monument.

El batle, José Hila, va declarar que es mantendria la il·luminació blanca però finalment Cort ha decidit rectificar aquesta decisió.