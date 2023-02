Demanen a l'Ajuntament de Palma un «canvi urgent» a l'ordenança de les galeres abans que comenci la temporada turística

El partit Progreso en Verde ha exigit a l'Ajuntament de Palma un «canvi urgent» a l'ordenança de les galeres de cavalls abans que comenci la temporada turística.

En un comunicat, el partit ecoanimalista ha fet aquesta petició «davant el més que segur incompliment que les primeres galeres elèctriques arribin a Palma el proper mes de març».

A més, el coordinador de Progreso en Verde, Guillermo Amengual, ha lamentat que la modificació de l'ordenança es va aprovar el 2014 i «fins ara no s'ha produït cap canvi, incomplint una vegada més un acord del ple de l'Ajuntament».

Entre les propostes de la formació per a protegir els cavalls, es troben les de reduir el nombre de passatgers que poden pujar a la galera, augmentar les sancions per incompliments de la normativa, un carnet per punts, edat màxima perquè els cavalls prestin servei a 16 anys o la retirada de la llicència per acumulació d'expedients sancionadors.