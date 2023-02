La Federació Hotelera de Mallorca aplaudeix l'aval del Suprem a la prohibició dels pisos de lloguer turístic a Palma

La presidenta de la Federació Empresarial Hotelera de Mallorca (FEHM), Maria Frontera, ha aplaudit que el Tribunal Suprem avali que l'Ajuntament de Palma pugui prohibir a la ciutat els lloguers turístics en habitatges plurifamiliars, per ser una decisió «encertada, tenint en compte les conseqüències als preus del lloguer».

«És contradictori que no s'accepti una normativa com aquesta amb les deficiències d'habitatge que tenim a les Balears», ha afegit la presidenta de la Federació, qui ha advertit a més que aquesta carència no només afecta joves i residents, sinó també treballadors «que tampoc no tenen aquestes opcions d'habitatge».

Així, ha considerat que es tracta d'un tema «polèmic» que planteja la necessitat d'una «estratègia per a cercar solucions a mitjà i llarg termini».

«És una normativa que ajuda a ordenar, però hi ha d'haver un control efectiu perquè es compleixi i estam també en deficiència i manca d'aquest compliment», ha alertat Frontera.