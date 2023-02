El Govern convoca una reunió extraordinària de la Comissió de Memòria Democràtica per la il·luminació de la Feixina

La Vicepresidència del Govern i la Conselleria de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica, a través de la Secretària Autonòmica de Sectors Productius i Memòria Democràtica, ha convocat d'urgència una reunió extraordinària de la Comissió de Memòria Democràtica de les Balears per a analitzar la il·luminació del monument franquista de la Feixina i donar una resposta coordinada amb la societat civil.

En un comunicat, des del Govern han remarcat que la Feixina és un monument contrari a la memòria democràtica per la qual cosa la Secretària Autonòmica ha reclamat a l'Estat la seva declaració com a tal en reiterades ocasions, incloent-hi una esmena al text de la llei de memòria estatal, que va ser rebutjada.

L'associació Memòria de Mallorca també ha presentat un recurs d'empara que ha estat admès a tràmit pel Tribunal Constitucional pel qual es demana la suspensió cautelar de la declaració de la Feixina com a Bé d'Interès Cultural (BIC) fins que no hi hagi una resolució en ferm.