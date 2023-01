Coop57 Mallorca organitza 'Vermut, cooperatives i tipus d'interès' a Can Alcover

«Et preocupen els teus estalvis? La banca tradicional et pareix una estafa? T'interessa l'economia social i solidària? Vine a parlar de tot això i de moltes altres coses mentre feim un vermut». Així convida Coop57 Mallorca a un acte que organitza per aquest dissabte, 4 de febrer, a les 12 hores, a Can Alcover (Palma).

Coop57, una cooperativa de serveis financers ètics i solidaris

L'objectiu principal de la cooperativa és contribuir a la transformació social de la nostra economia i de la nostra societat.

La seva funció principal és el finançament de projectes d'economia social i solidària a través de la intermediació financera. Això significa, recollir i captar l'estalvi de la societat civil per a poder canalitzar-ho cap al finançament d'entitats de l'economia social i solidària que promoguin l'ocupació, fomentin el cooperativisme, l'associacionisme i la solidaritat en general, i promoguin la sostenibilitat sobre la base de principis ètics i solidaris.

El grup promor de Coop57 a Mallorca du des de 2019 fent feina per a arrelar Coop57 a l'illa

i han anunciat que al febrer arribaran a les 10 entitats sòcies.