Progreso en Verde denuncia Cort davant el Defensor del Poble per «blocar informació» sobre els cavalls de les galeres

Progreso en Verde ha denunciat l'Ajuntament de Palma davant el Defensor del Poble per, segons han lamentat, «blocar informació» sobre els cavalls de les galeres.

En un comunicat, la formació animalista ha assegurat que el Consistori «no ha contestat cap dels 17 registres» realitzats per Progreso en Verde, 16 dels quals fan referència a denúncies sobre incompliments d'ordenances, reglaments o lleis sobre el servei de galeres, sobre les condicions dels cavalls de Camí Salard o el mal estat d'alguns dels cavalls que presten servei a Palma.

A més, han detallat que l'altre registre contempla el «silenci» de l'Ajuntament davant la petició que el partit pugui visitar un ca policia jubilat per a comprovar el seu estat de salut.

«Quan una institució no és capaç de posar fi en vuit anys a un problema greu a la ciutat com és la situació de les galeres, demostra que el patiment dels animals no li importa en absolut», ha censurat el president de Progreso en Verde, Guillermo Amengual.

En aquest sentit, ha criticat els «molts incompliments» de Cort en relació amb les galeres, com no haver canviat la seva ordenança o la parada de cavalls del carrer Conqueridor, segons han exemplificat, i ha qüestionat que «posin fi a l'explotació dels cavalls el proper mes de març, com va prometre Podem».