Stop Desnonaments Mallorca i el Sindicat d'Habitatge de Palma convoquen una concentració de suport als 8 companys citats a declarar als jutjats

La plataforma Stop Desnonaments Mallorca i el Sindicat d'Habitatge de Palma han convocat una concentració per aquest dimarts, dia 31 de gener, per protestar contra la repressió policial en la lluita per l'habitatge.

Des d'Stop Desnonaments, a través d'un comunicat, han denunciat que aquestes pràctiques abusives venen de lluny. Al mes de juliol de 2019 van començar a rebre «una onada de multes de llei mordassa», i al desembre del mateix any una causa penal contra el seu portaveu.

Pel que fa al transcurs de l'any 2022, asseguren un enduriment dels operatius policials, i en la majoria de casos tractant-se de desnonaments provinents d'hipoteca a favor de bancs i fons voltor i d'ocupació per necessitat.

En un dels desnonaments de la darrera tardor, hi va actuar la policia local de Palma «amb encrueliment sobre els companys que va provocar una situació de tensió amb la resta de manifestants, tot i la declaració 'Palma, ciutat lliure de desnonaments' de Cort, en la qual entre altres coses l'Ajuntament es comprometia a no enviar policia local als desnonaments», han posat en relleu des de Stop Desnonaments Mallorca.

Després d'aquesta intervenció, la policia local de Palma ha presentat denúncia i des de l'entitat asseguren que «l'atestat intenta criminalitzar la protesta social i tapar les responsabilitats de la comissió judicial i de la policia local en la seva actuació en el desnonament».

La convocatòria conjunta tindrà lloc a partir de les 9 hores davant dels jutjats de Via Alemanya, amb la intenció de donar suport als diversos investigats que entraran a declarar durant tot el matí.