Palma celebra dissabte la XXV edició de la Trobada de Gegants

Prop d'una desena de colles de tots els racons de Mallorca participaran dissabte en la Trobada de Gegants de Palma. L’acte, que s’emmarca en el programa de festes de Sant Sebastià 2023, celebra enguany la seva vint-i-cinquena edició.

L'esdeveniment començarà a les 9 del matí amb l'habitual plantada de gegants al carrer del Palau Reial, i continuarà a les 10 h amb la recepció de les autoritats que lliuraran un obsequi a les colles participants. A continuació es farà a la plaça de Cort el primer ball de gegants.

A les 11.30 h arrencarà una cercavila que recorrerà el carrer Colom i farà una primera aturada a la plaça Major, on es farà novament una plantada de gegants. La cercavila continuarà pel carrer de Sant Miquel fins a la plaça de la porta Pintada, a on devers les 13 h faran el darrer ball de gegants per tancar l'acte.

Hi participaran les colles de gegants d'Alcúdia, Calvià, Inca, Llucmajor, Santa Maria, Manacor, la Societat i Costums de Campos, la colla de Son Espanyolet i Son Rapinya i els gegants, capgrossos i dimonis de la Sala de Palma, així com els xeremiers de ciutat.