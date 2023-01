El PP vol incloure novament el castellà als Premis Ciutat de Palma

El president del PP de Palma, Jaime Martínez, ha proposat que els Premis Ciutat de Palma tinguin quatre categories, diferenciades en prosa i poesia en cadascun dels idiomes cooficials de les Illes Balears. Segons ha explicat la formació aquest dimecres en nota de premsa, el seu president ha considerat que el sistema actual dels guardons «no és adequat», perquè «exclou gran part de la producció que es desenvolupa a la ciutat».

Ha afirmat que «un creador no hauria de veure's obligat a traduir la seva obra per a poder presentar-la a un premi només perquè no té una altra opció, de la mateixa forma que l'Ajuntament no hauria d'acceptar traduccions, només originals», ha afegit Martínez. La formació ha insistit en aquest afer reiteradament durant els darrers lustres, i ara reprèn la proposta arran de la polèmica per la victòria d'una obra traduïda del castellà al premi Joan Alcover de poesia d'enguany.

Així, el PP ha proposat novament un model en què la llengua catalana perd l'hegemonia dins un dels certàmens literaris millor dotats i amb major prestigi dels Països Catalans. Amb el pretext de «donar cabuda a tots», proposen que les quatre obres guanyadores de cada edició siguin traduïdes a l'altra llengua per afavorir-ne la promoció.