El projecte de Yolanda Díaz, Sumar, es presenta a Palma divendres

Aquest divendres, 27 de gener, Yolanda Díaz aterra a Palma per a presentar el seu projecte: Sumar. Serà a partir de les 17.30 h a Trui Teatre i servirà per a «continuar avançant amb el procés d'escolta» que Díaz porta en marxa arreu de l'Estat.

Sumar es tracta d'una iniciativa per a impulsar el procés d'escolta que du Yolanda Díaz a recórrer tot l'Estat espanyol. «Es tracta d'escoltar, dialogar i construir juntes un projecte ciutadà per a la propera dècada», remarquen. Per a Díaz, «podem ser un país amb treball decent i més igualtat, líder en una transició ecològica justa i avantguarda feminista i del conjunt de drets i llibertats. Podem ser un país del qual estar-ne orgullosos».

Díaz és militant del Partit Comunista d'Espanya i membre d'Unidas Podemos, va ser també afiliada i líder d'Esquerda Unida. Actuament és ministra de Treball i Economia Social del govern d'Espanya des de gener de 2020 i vicepresidenta del Govern espanyol des de març de 2021.