Arriba el Mes de l’Ocupació de PalmaActiva, esdeveniment en el qual s’oferiran 1.262 llocs de feina

PalmaActiva organitzarà entre els dies 3 de febrer i 7 de març el Mes de l’Ocupació, una iniciativa mitjançant la qual es posa en contacte a responsables de Recursos Humans d’empreses que cerquen personal i persones en recerca de feina. Jordi Vilà, regidor de Promoció Econòmica i Ocupació, ha donat a conèixer tots els detalls d’aquesta nova iniciativa de PalmaActiva.

El Mes de l’Ocupació tendrà lloc a la seu de PalmaActiva, al carrer del Socors, 22. Participaran 37 empreses que ofereixen 1.262 llocs de feina. Durant 18 jornades, a aquestes trobades es podran tenir entrevistes de feina. La inscripció és obligatòria –l’aforament és limitat–.

El regidor de Promoció Econòmica ha destacat que «hem canviat el format d’aquest tipus d’esdeveniment, adequant-nos millor a les necessitats del mercat laboral». Vilà ha afegit que el Mes de l’Ocupació oferirà a les persones que hi acudeixin l’oportunitat de sortir de les entrevistes amb un contracte de feina.

Les empreses hauran de fer obligatòriament una breu entrevista als candidats. Aquestes empreses que participen tenen com a mínim 10 llocs de feina per a cobrir durant 2023. No s’admeten ofertes d’autònoms, ETTs ni borses de feina.

El regidor de Promoció Econòmica ha recomanat a les persones interessades en acudir a les entrevistes consultar ells llocs de feina que els poden interessar, comprovar el calendari i organitzar-se. «És obligatori inscriure’s a les jornades, s’ha de fer una inscripció per a cada dia que es vulgui acudir», ha recordat l’edil. Vilà també ha recomanat preparar-se les entrevistes: «PalmaActiva ofereix ajuda per preparar el currículum i orientació laboral, en la qual es donen consells sobre com afrontar les entrevistes».