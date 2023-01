Actes populars per recordar el 99è aniversari de la inauguració de la Casa del Poble

Aquest divendres vespre es va fer, al costat del solar on hi va haver la Casa del Poble de Palma, una torrada popular i una xerrada en la qual hi intervingueren la portaveu del GOB, Margalida Ramis i el sociòleg Marc Morell. A més a més Pep Traverso va conduir l'acte i parlà en nom dels Amics de la Casa del Poble.

En la seva declaració amb motiu del 99 aniversari de la inauguració de la Casa del Poble, els Amics de la Casa del Poble expliquen que: «La memòria del moviment obrer a Mallorca es troba avui amb una forta disjuntiva. El solar on s'ubicava la seva seu, que compleix dia vint 99 anys de la seva inauguració, es debat entre convertir-se en apartaments de luxe, amb piscina privada, o en un equipament públic. Per un costat estira el capital, una empresa que porta per nom 'Inversions casa de la platja SA', però en alemany, amb un fons d'inversió estranger al darrera; per l'altra hi som els veïnats i diverses entitats i persones dels moviments socials, mentre les institucions públiques s'ho miren a l'espera del que digui el jutge que ha de dictar sentència. Quins són els marges per decidir com volem les veïnades viure als barris? El batle de Palma ens ha explicat que l'expulsió del barri de les classes més vulnerables, mitjançant el procés de gentrificació que pateix l'Eixample de Palma, és completament legal i ajustada a les lleis de mercat».