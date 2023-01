La flota de l'EMT de Palma suma 22 nous busos de 18 metres per millorar el servei i reduir emissions contaminants

L'EMT Palma ha incorporat durant aquestes primeres setmanes de gener un total de 22 busos nous de 18 metres a la seva flota.Aquests vehicles, que permeten incrementar la capacitat operativa, formen part de la segona fase de renovació de la flota que suma 65 vehicles nous. Cal recordar que en la primera fase es varen renovar un total de 100 vehicles.

Francesc Dalmau, responsable de l'EMT, ha destacat que el fet d'incorporar vehicles de 18 metres permet incrementar la capacitat dels vehicles en més d'un 30% i ha recordat els avantatges que suposen per al medi ambient. «En aquesta segona fase de renovació continuam apostant pel gas i també per altres combustibles més pioners com seran els busos elèctrics i d'hidrogen», ha dit.

Aquests 22 busos nous de l'EMT formen part de la segona fase de la renovació de la flota. Una vegada hagi culminat aquesta renovació, l'EMT haurà renovat, des de 2015, fins a 165 vehicles, cosa que suposa haver renovat més d'un 90% dels vehicles.

Els 22 busos que s'han incorporat són busos articulats de 18 metres que han suposat una inversió de més de 17,9 milions d'euros i varen ser adjudicats a l'empresa Scania. Aquests busos s'han fabricat a l'empresa Castrosua SA i permeten reduir en un 95% les partícules contaminants.

Així, tal com han destacat des de l'Ajuntament de Palma, la segona fase de renovació de la flota de l'EMT suposa l'arribada d'un total de 65 vehicles nous, 44 dels quals són busos de 18 metres impulsats amb gas.

A més, ja ha arribat a Palma el primer dels quatre minibusos de 8 metres amb gas natural, que es va incorporar el desembre a la Línia 9 de Son Espanyol i durant els pròxims mesos s'aniran incorporant cinc busos de 12 metres d'hidrogen i dotze busos de també de 12 metres elèctrics amb bateria i càrrega nocturna a cotxeres.